Laurea in Magia è realtà in Gran Bretagna: dal prossimo settembre partirà il Master in Scienze Occulte dell'Università di Exeter

I corsi di magia non saranno più solo prerogativa di Hogwarts: dal settembre del prossimo anni sarà possibile iscriversi all'«innovativo» Master in Scienze magiche e occulte lanciato dall'Università di Exeter, nel sudovest del Regno Unito. Un corso che, come ha dichiarato Emily Selove, responsabile del corso, è stato avviato in considerazione del «recente aumento di interesse per la magia e l'occulto».

Master in magia, cosa si studierà

Scordatevi però formule magiche e mirabolanti esperimenti alla Harry Potter: ad insegnare nell'inedito Master della Exeter saranno docenti con esperienza in storia, letteratura, filosofia, archeologia, sociologia, psicologia, teatro e religione. I corsi illustreranno il ruolo della magia in Occidente e in Oriente; più che imparare a fare magia, quindi, gli studenti approfondiranno la storia e l'impatto che la magia e la stregoneria hanno avuto sulla società e sulla scienza nelle varie parti del mondo. Argomenti di studio, spiega la Bbc, saranno «i draghi nella letteratura e nell'arte occidentale, la leggenda di Re Artù, la paleografia, il pensiero islamico, la teoria e la pratica archeologica e la rappresentazione delle donne nel Medioevo».

«La decolonizzazione, l'esplorazione di epistemologie alternative, il femminismo e l'antirazzismo sono al centro di questo programma» di studi, ha spiegato Selove, docente di lingua e letteratura araba medievale. Le lezioni si svolgeranno presso l'Istituto di Studi Arabi e Islamici. Il corso, ha spiegato, «consentirà di rivalutare il presupposto secondo cui l'Occidente è il luogo del razionalismo e della scienza, mentre il resto del mondo è un luogo di magia e superstizione».

E il lavoro?

Tra gli sbocchi professionali che il Master offirebbe, l'Università di Exeter indica l'insegnamento e la consulenza in vari settori, ma anche il tutoraggio, l'impiego nei musei o all'interno delle biblioteche. E, ancora, il settore del turismo, delle organizzazioni artistiche e dell'editoria. Insomma, un corso sicuramente sorprendente che più che preparare ad una professione specifica aprirebbe ad una pluralità di strade.