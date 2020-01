Kobe Bryant, la morte in un incidente aereo "predetta" in un cartone del 2016

Un tragico scherzo del destino. La morte di Kobe Bryant, morto insieme ad altre 8 persone in uno schianto aereo in california, sembra essere stata predetta in un cartone animato del 2016 della serie "Legends of Chamberlain Heights" trasmesso su Comedy Central. L'episodio, intitolato "End of Days", è stato trasmesso originariamente il 16 novembre 2016.

Kobe Bryant, nell'incidente morta Alyssa Altobelli: compagna di squadra della figlia

Kobe Bryant morto, l'infanzia passata nei campetti in Italia, il ricordo dei vip: «Amava il nostro paese»

Il link all'episodio sul sito Web di Comedy Central non funziona più. Inoltre, è stato eliminato anche quello che sembrava essere un video della clip sulla loro pagina Facebook. La decisione di rimuovere la clip è stata per rispetto per la famiglia Bryant, secondo un tweet dell'account Twitter ufficiale di Legends of Chamberlain Heights.



Ultimo aggiornamento: 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA