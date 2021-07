Harry e Meghan, la figlia Lilibet ancora assente nella linea di successione

La piccola Lilibet Diana, figlia del principe Harry e di Meghan Markle, deve ancora essere aggiunta alla linea di successione della famiglia reale riportata sul sito ufficiale in cui i neonati reali sono inseriti solitamente a sette settimane dopo la nascita.

Lilibet ancora fuori dalla linea di successione

Il sito web della Royal Family deve ancora riconoscere la nascita di Lilibet nella linea di successione ufficiale avvenuta il 4 giugno scorso negli Stati Uniti. A riportalo è il Daily Mail. Secondo quanto riporta la pagina ufficiale di casa Windsor, a ricoprire il posto di Lilibet, ottava in linea di successione, è ancora il principe Andrew e la figlia dei duchi del Sussex non è ancora presente in lista.

Meg & Harry's daughter Lilibet STILL missing from royal line of succession https://t.co/RRSzrSmtQU — The Sun (@TheSun_NI) July 24, 2021

Nella linea verso il trono britannico il posto di Lilibet Diana, il cui primo nome è in onore alla Regina e il secondo in omaggio alla defunta madre di Harry, dovrebbe essere dopo il fratello Archie, il cui nome è stato inserito ufficialmente appena 15 giorni dopo la nascita nel 2019.

Secondo il Daily Mail suo cugino, il principe Louis, secondogenito del principe William e di Kate Middleton, è stato aggiunto alla lista 12 giorni dopo la nascita e persino Lucas, il figlio di Zara e Mike Tindall, che è il 22° in linea di successione al trono, è stato inserito in breve tempo lo scorso marzo.

Un portavoce di Buckingham Palace ha affermato che il sito web della famiglia reale viene «aggiornato periodicamente». Secondo gli addetti ai lavori reali, la figlia del duca e della duchessa del Sussex, Lilibet Diana, potrebbe seguire le orme del fratello maggiore Archie ed essere battezzata nella cappella di San Giorgio a Windsor con la regina presente.