Golden Globes 2024, perde diamante da 4 carati sul red carpet: «Restituitelo, è vero». Il video appello sui social

«Ho perso il mio diamante da 4 carati. Se sei una celebrità e lo vedi sul red carpet, per favore restituiscimelo. È vero». Brutta serata per la giornalista di E!News Keltie Knight che ieri, durante i Golden Globe 2024 ha perso il suo anello di diamanti. Come mostra nel video, l'anello che portava è rimasto senza pietra, probabilmente caduta sul tappeto rosso, dove Knight stava intervistando i protagonisti del cinema arrivati per le premiazioni

Cosa è successo

«Quello era un nuovo anello che ho ricevuto per il mio decimo anniversario, non il mio anello di fidanzamento, grazie a Dio - ha spiegato - Lo indossavo tutti i giorni perché aveva un design più elegante rispetto al mio anello originale. In realtà ci avevo dormito la notte prima, perché sono così smemorata. Avevo paura di dimenticare i miei anelli per i Globes. Non dormo mai con gli anelli. Ho fatto alcune ricerche approfondite e, in base ai video del mio iPhone, l'ho perso tra la posizione del tappeto rosso di E! e l'area delle foto sul tappeto dei Globes, che onestamente erano uno accanto all'altro». E aggiunge: «Lo avevo in mano mentre stavo girando un video selfie quando sono andato per la prima volta al nostro posto, e quando hanno scattato le mie foto non c'era più».

«Ho chiamato E! Production e l'Hilton per far ricontrollare tutti, ma sono convinta che probabilmente sia bloccato sul fondo della scarpa di qualcuno in questo momento o bloccato nel mantello rosa di Jennifer Lopez!».