Golden Globes 2024, tutti i vincitori: Oppenheimer miglior film e regia, Barbie sconfitta. L'Italia di Garrone a mani vuote

Alla fine il vero vincitore è stato chi non si è presentato: Ricky Gervais, il comico britannico vincitore del riconoscimento (storico: è stato assegnato ieri per la prima volta) alla miglior stand up, premiato sullo stesso palco da cui, nel 2020, aveva fatto fuoco e fiamme con uno storico monologo contro “il bel mondo” di Hollywood. Si è chiusa all’alba di lunedì l’edizione 2024 dei Golden Globes, il premio della stampa estera considerato “l’anticamera degli Oscar”, con poche sorprese e qualche importante sconfitta.