Giorgia Meloni interrotta in diretta dalla figlia a Fuori dal Coro: «Prendi la scimmia, amore»

Siamo abituati a vederla combattiva, grintosa, quasi come se nulla potesse scalfirla. Ieri sera, però, in diretta a Fuori dal Coro, Giorgia Meloni, in collegamento con lo studio tv, è apparsa più umana del solito. Mentre Mario Giordano intervistava la leader di Fratelli d'Italia, infatti, è andato in onda un simpatico, e del tutto spontaneo, siparietto. La protagonista? La piccola Ginevra, 3 anni lo scorso 16 settembre.

"Questa manovra deve recuperare 7 mld dall'evasione, che in Italia è un grande tema, ma che ad oggi si è affrontata solo facendo la lotta agli scontrini dei bar"

Siete d'accordo con @GiorgiaMeloni?

Ora a #FuoriDalCoro pic.twitter.com/6tg1rp2REG — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) October 16, 2019

Nel mezzo della diretta la figlia della Meloni ha iniziato a piangere, interrompendo la mamma, che ha inizialmente finto nonchalance, ma poi ha dovuto cedere. «Mi sembra di sentire la voce di Ginevra, vuole partecipare al dibattito», ha detto Giordano. «Questo è il bello della diretta, facciamo i vaghi» gli ha risposto la Meloni. Ma poi, continuando i teneri capricci di Ginevra, la politica ha provato teneramente a rassicurarla dicendole: «Prendi la scimmia, amore». Sì, il bello della diretta.

Ultimo aggiornamento: 20:24

