Ucraina, il drone subacqueo USV: ecco la nuova arma segreta di Kiev per colpire i russi in Crimea

Una drone sottomarino USV (nave di superficie senza equipaggio) non identificato è stata ritrovato oggi arenato su un cumulo di scogli vicino alla principale base navale russa a Sebastopoli, in Crimea, a circa 270 chilometri dalle coste controllate dall'Ucraina.

Ritrovato un drone USV in Crimea: nuova arma per Kiev?

La foto del mezzo bellico è stata riportata dai media russi. L'USV è azionato da un unico motore di propulsione, montato entrobordo (cioè all'interno), il quale aziona un idrogetto orientabile. Un mezzo piccolo (ha le dimensioni di un kayak), estremamente veloce, difficile da rintracciare e pilotabile da remoto, quindi efficace per adottare strategie militari su base marittima, per esempio un attacco "kamikaze".

Le foto pubblicate non mostrano l'interno del dispositivo. Anche se la sua forma curva, con rinforzo esterno, potrebbe suggerire il trasporto di una testata esplosiva. I primi USV, furono sperimentati dall'Italia durante la seconda guerra mondiale e il loro uso viene adottato ancora oggi. Più recentemente la sua presenza è stata segnalata nel Mar Rosso nel 2017, dove il movimento Houthi, il gruppo armato sciita presente in Yemen e sostenuto dall'Iran ne aveva utilizzato uno per attaccare una nave saudita, questo secondo quanto fu riferito dall'intelligence americana all'epoca. La sua apparizione su una spiaggia in un territorio conteso, in direzione di una base russa, suggerisce che l'Ucraina ora possa avvalersi di un'altra potente arma nella guerra contro la Russia.

Secondo i rapporti locali, il dispositivo è stato tirato fuori dall'acqua e distrutto, il che lascia supporre che l'arma trasportasse effettivamente dell'esplosivo non estraibile senza causare una detonazione.

