Covid, Gimbe: iniziano a calare i nuovi casi, 7mila contagi in meno in una settimana

«Grazie alle restrizioni nel pieno della terza ondata di Covid-19 si intravedono i primi segnali di miglioramento: dopo quattro settimane consecutive si inverte il trend dei nuovi casi settimanali e si riduce l'incremento percentuale dei nuovi casi». Nella settimana 17-23 marzo, rispetto alla precedente, i nuovi contagi sono stati 150.033 rispetto ai 157.677, pari al -4,8%. Ma sale il peso su reparti e terapie intensive e «in 10 Regioni l'incremento percentuale dei nuovi casi è ancora in crescita». È quanto emerge dal nuovo monitoraggio delle fondazione Gimbe. «È evidente la netta correlazione - dichiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - tra variazione dei nuovi casi e il colore delle Regioni di 3 settimane fa». Infatti, nella maggior parte delle Regioni che erano in zona rossa o arancione o avevano comunque attuato rigorose restrizioni mirate, la variazione percentuale dei nuovi casi è in riduzione: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Molise, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Umbria. Viceversa. Lo stesso dato è in aumento in Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto, che 3 settimane fa erano in area gialla o bianca.

Zona rossa, le restrizioni frenano i contagi: ma va meglio chi è partito prima

Continua a crescere però il peso sulle strutture sanitarie: a livello settimanale, aumentano le persone in isolamento domiciliare (528.680 rispetto a 506.761, pari a +4,3%), i ricoveri con sintomi (28.428 rispetto a 26.098, +8,9%) e le terapie intensive (3.546 rispetto a 3.256, +8,9%), mentre calano i decessi (2.327 a fronte dei 2.522, -7,7%). «Nonostante la lieve flessione della curva dei contagi - commenta Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari Gimbe - peggiora la situazione sul versante ospedaliero, anche perché la terza ondata è partita da un 'altopianò molto elevato di posti letto occupati». Infatti, «le soglie di allerta di occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid in area medica e in terapia intensiva sono superate rispettivamente in 10 e 12 Regioni».

Covid, «Da 3-4 giorni segnali di rallentamento epidemia, effetto delle misure restrittive»: il report della Fondazione Gimbe