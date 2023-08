Corridoio di Suwalki, la Polonia schiera 2mila militari. Mosca, 360mila soldati al confine. Allarme Lituania

Una partita a quattro che vede protagoniste Polonia, Bielorussia, Lituania e Russia. L'Ucraina, invece, osserva. Secondo gli esperti di geopolitica, quella che sta avvenendo al confine dei Paesi è una vera e propria escalation figlia degli eventi degli ultimi giorni e di vecchie ruggini del passato che vanno al di là della guerra tra Russia e Ucraina.

Scenario del Risiko, il corridoio di Suwalki. Ma cosa sta succedendo in quell'area così fondamentale per il seguito della guerra russo-ucraina?

L'importanza del corridoio di Suwalki

La striscia di terra lunga quasi 100 chilometri che collega la Polonia con gli Stati Baltici e che separa la Bielorussia dalla regione di Kaliningrad della Federazione Russa ha un'importanza vitale. Una zona strategica che sarebbe finita nel mirino dei militari di Prigozhin per condizionare la guerra tra Mosca e Kiev e la stabilità in Europa.

Il lembo che unisce l'enclave russa di Kaliningrad alla Bielorussia si trova proprio fra due Stati dell’Alleanza, Polonia e Lituania e, per gli analisti, rappresenta un potenziale tallone d'Achille della Nato nell'area perché se Putin decidesse d'invaderla militarmente, diventerebbe un cuneo fra Varsavia e i tre Paesi baltici.

Come si è arrivati a questo punto

Martedì la Polonia ha inviato altre truppe al confine con la Bielorussia, dopo che Minsk ha iniziato le esercitazioni militari che hanno aumentato le preoccupazioni per la sicurezza nei vicini Paesi della Nato.

Il ministero della Difesa bielorusso ha dichiarato che le esercitazioni militari sono state progettate per attingere all'esperienza delle "operazioni militari speciali" della Russia in Ucraina, compreso l'uso di droni.

Minsk è stata fedele a Mosca per tutta la durata dell'invasione su larga scala, iniziata l'anno scorso e che ha visto il dispiegamento di truppe russe dalla Bielorussia.

Le esercitazioni sono iniziate lunedì in un'area vicina alla Polonia e alla Lituania, provocando il dispiegamento di altri 1.000 soldati polacchi oltre ai 2.000 già presenti al confine. La Lituania ha dichiarato di voler inviare altre guardie di frontiera alla frontiera bielorussa.

Il rafforzamento militare avviene tra le preoccupazioni per la sicurezza suscitate dal trasferimento dei paramilitari del Gruppo Wagner in Bielorussia, come parte di un accordo che ha posto fine a un ammutinamento contro i vertici della Russia.

L'avvertimento dei politici

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha avvertito la scorsa settimana che alcune truppe Wagner erano state avvistate vicino al confine con la Bielorussia e stavano potenzialmente preparando azioni di "sabotaggio" contro la Polonia e la Lituania. Ha stimato che almeno 4.000 combattenti si sono spostati in Bielorussia. Il mese scorso, la Bielorussia ha pubblicato un filmato di truppe Wagner che servivano come istruttori militari per i soldati bielorussi.

Il capo delle guardie di frontiera della Lituania ha dichiarato martedì che la situazione rimane tesa, ma che la maggior parte delle forze Wagner non sono posizionate vicino alla frontiera. "La possibilità di provocazioni al nostro confine esiste. Ci stiamo preparando", ha dichiarato Rustamas Liubajevas in una conferenza stampa.

Morawiecki ha incontrato il presidente lituano Gitanas Nausėda la scorsa settimana sul lato polacco del Suwałki Gap. Dopo l'incontro, Nauséda ha dichiarato che Polonia e Lituania sono pronte "a qualsiasi scenario possibile" e che continueranno a valutare insieme se chiudere completamente i confini con la Bielorussia.

Gli allarmi dei Paesi e della Nato

La settimana scorsa la Lituania ha reso noto di aver dichiarato quasi 1.000 cittadini bielorussi una minaccia per la sicurezza, negando loro il permesso di soggiorno. La Lituania ha inoltre intensificato le proteste contro la centrale nucleare di Ostrovets in Bielorussia, situata a meno di 50 km dalla capitale lituana Vilnius, considerata una minaccia per la sicurezza nazionale e la salute pubblica.

La Nato ha dichiarato che l'alleanza militare ha "aumentato in modo significativo la sua presenza difensiva" in Europa orientale e «continuerà a fare ciò che è necessario per scoraggiare qualsiasi minaccia e proteggere ogni centimetro di territorio alleato».

Per quanto riguarda il trasferimento e l'addestramento dell'esercito bielorusso da parte di Wagner, la Nato sta "monitorando attentamente tutte le attività militari all'interno della Bielorussia", ha dichiarato Oana Lungescu, portavoce della Nato. «Non vediamo alcuna minaccia militare diretta o imminente posta dai mercenari Wagner ai nostri alleati, ma rimaniamo vigili».

La Commissione europea ha dichiarato che la decisione di Minsk di tenere esercitazioni militari vicino al Suwałki Gap e ai confini dell'Unione europea «non è una sorpresa» e che queste esercitazioni militari devono essere viste nel (contesto) di ciò che la Russia sta facendo in Ucraina.

Tra sanzioni e timori

L'UE ha emesso sette serie di sanzioni contro la Bielorussia e la scorsa settimana gli Stati membri hanno approvato un divieto di esportazione di beni come armi da fuoco, munizioni e prodotti legati allo spazio e all'aviazione. La settimana scorsa, Varsavia ha accusato Minsk di aver inviato due elicotteri nello spazio aereo polacco, che volavano "a un'altezza molto bassa, difficile da intercettare dai radar", ha dichiarato il ministero della Difesa polacco. Minsk ha negato l'incidente.

I funzionari polacchi hanno anche aumentato i timori di una guerra ibrida e di una ripetizione degli eventi del 2021, quando la Bielorussia ha attirato decine di migliaia di migranti dai Paesi del Medio Oriente a prendere voli diretti per Minsk, per poi inviarli ai confini con Polonia, Lituania e Lettonia. Finora quest'anno ci sono stati 19.000 tentativi di attraversamento illegale del confine polacco-bielorusso, rispetto ai meno di 16.000 di tutto il 2022, ha dichiarato il comandante capo delle guardie di frontiera polacche durante una conferenza stampa lunedì. Il comandante Tomasz Praga ha descritto la situazione come «un'altra fase della guerra ibrida».

Il dispiegamento Polacco

La Polonia conferma il dispiegamento di 2.000 militari al confine con la Bielorussia nel mezzo delle tensioni con Minsk. «Non si tratterà di mille rinforzi, ma di 2.000 militari - ha detto all'agenzia Pap il vice ministro dell'Interno polacco, Maciej Wasik, dopo le notizie dei giorni scorsi - La decisione è stata presa dal Comitato di sicurezza». I militari verranno dispiegati nelle prossime due settimane. Saranno inviati nelle regioni di Podlachia e Lublino. «Tutti i tentativi di attraversamento sono organizzati e preparati dai servizi bielorussi», ha accusato il ministro polacco.

🚨 #BREAKING | #Russia | #Ukraine | #Poland



"Poland plans to create a Polish-Ukrainian connection ostensibly for security, but in fact - for the occupation of Western Ukraine"



- Russian Defense Minister General of the Army Sergei Shoigu — Bot News (@BotNews18) August 9, 2023

Ieri il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, aveva ordinato il dispiegamento di altre truppe al confine dopo una richiesta della Guardia di frontiera, che chiedeva mille soldati in appoggio ai 2.000 già nell'area. La scorsa settimana le autorità polacche hanno denunciato l'ingresso di due elicotteri bielorussi nello spazio aereo polacco. Accuse respinte da Minsk.

Arrivano i russi

Cosa succede in Lituania

Il ministro della Difesa russo,ha dichiarato che circa 360.000 militari, comprese le forze armate dei Paesi dell'Europa orientale, sarebbero «di stanza nelle immediate vicinanze dei confini dello Stato dell'Unione», cioè dell'organismo che include Russia e Bielorussia. «Tenendo conto delle forze armate degli Stati dell'Europa orientale, circa 360.000 militari, 8.000 pezzi di armatura, 6.000 sistemi di artiglieria e mortai e 650 aerei ed elicotteri sono dispiegati in prossimità dei confini dello Stato dell'Unione», ha dichiarato il capo della difefa russa.

«La crescente aggressività del regime di Minsk ha contribuito alla destabilizzazione della sicurezza regionale, all'aumento delle tensioni al confine con gli stati Nato, inclusa la Lituania, e all'aumento del rischio che ogni cittadino lituano possa diventare un potenziale bersaglio delle strutture di sicurezza bielorusse».

Lo ha affermato oggi il viceministro degli Esteri lituano, Mantas Adomenas, durante la commemorazione del terzo anniversario delle elezioni-farsa in Bielorussia, tenutasi presso valico di frontiera tra Lituania e Bielorussia di Medininkai, alla presenza del viceministro degli Interni, Arnoldos Abramavicius, e del comandante della Guardia di frontiera, Rustamas Liubajevas. Adomenas ha invitato i cittadini lituani a evitare qualsiasi viaggio in Bielorussia per evitare detenzioni illegali, ricatti psicologici e costrizioni di altro genere.

Il viceministro ha, a tal proposito, ricordato che già nel recente passato cittadini lituani diretti in Bielorussia sono stati privati dalle guardie di frontiera bielorusse di computer, telefoni o informazioni personali, utilizzate successivamente come oggetto di ricatto per stimolarne la collaborazione.