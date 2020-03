Coronavirus, Bertolaso: «Sono positivo, vincerò la battaglia». Fontana: non torno in quarantena

Guido Bertolaso positivo al Coronavirus. A dare l'annuncio è stato lo stesso ex capo della protezione civile con un post su facebook. «Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese», scrive Bertolaso, spiegando di avere «qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell'ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia».

Fontana: gli sono vicino. Guido Bertolaso «mi ha espresso con la solita forza e determinazione di voler continuare a lavorare anche se evidentemente da remoto ma è sempre al nostro fianco e ci darà una mano per portare avanti la realizzazione dell'ospedale». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. «Io non torno in quarantena»: lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando la notizia della positività di Guido Bertolaso. Con Bertolaso, ha spiegato Fontana, «non ho avuto nessun contatto stretto, l'ho visto solo domenica alla Fiera e siamo stati vicini per neanche due minuti». . Guido Bertolaso «mi ha espresso con la solita forza e determinazione di voler continuare a lavorare anche se evidentemente da remoto ma è sempre al nostro fianco e ci darà una mano per portare avanti la realizzazione dell'ospedale». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. «Io non torno in quarantena»: lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando la notizia della positività di Guido Bertolaso. Con Bertolaso, ha spiegato Fontana, «non ho avuto nessun contatto stretto, l'ho visto solo domenica alla Fiera e siamo stati vicini per neanche due minuti». Regione Marche valuta il da farsi. La Regione Marche sta valutando il da farsi dopo l'annuncio che l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso è positivo al Covid-19. Lo si apprende da fonti dell'ente. Ieri Bertolaso è stato ad Ancona su richiesta del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli per individuare la sede più idonea per un struttura da 100 posti letto di terapia intensiva. Munito di guanti e mascherina ha effettuato vari sopralluoghi e partecipato e degli incontri con lo stesso Ceriscioli e altre persone.

