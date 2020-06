Bartolini, 54 positivi al Covid-19: magazzini chiusi a Bologna

Coronavirus, cluster alla Bartolini di Bologna: «A oggi i casi di positività alla Bartolini di Bologna (che ora si chiama Brt) sono 54, ma ci sono un'altra decina di positivi in altri magazzini della logistica tra l'Interporto e Calderara di Reno». Lo afferma Tiziano Loreti di Si Cobas, parlando all'AdnKronos, rispetto alla situazione del focolaio individuato all'interno dell'azienda di consegne Bartolini di Bologna, in zona Roveri, che ha fatto alzare di colpo il numero di contagiati nel Capoluogo. Ai 54 casi già individuati, secondo i dati di Si Cobas, per la maggior parte asintomatici, si sommerebbero un'altra decina di casi rilevati nei magazzini logistici di altre aziende del Bolognese. «Siamo molto preoccupati - spiega Loreti - la situazione sta peggiorando. Alla Brt siamo passati, in quattro o cinque giorni, da 12 a 54 casi, e anche quelli rilevati negli altri magazzini riguardano gli ultimi giorni». «All' inizio della pandemia - racconta ancora Loreti - siamo riusciti a ottenere protocolli di sicurezza con le aziende per la tutela dei lavoratori, ma con Brt abbiamo faticato di più. La sicurezza non è una materia da trattare con leggerezza in un momento simile ». Ora il magazzino della Brt è chiuso e la situazione è monitorata da vicino da Ausl e Comune. «Ma stiamo sollecitando i lavoratori a verificare quali sono le condizioni in tutti i magazzini - spiega Loreti - dove convivono centinaia di lavoratori».

A riportare la notizia Il Resto del Carlino secondo il quale l'azienda continua a offrire il proprio servizio di logistica e consegne. Bartolini al momento non ha confermato il contagio, mentre i sindacati spiegano: «I contagi riguardino anche due autisti, è stata allontanata la cooperativa operante in azienda: già oggi, dovrebbe insediarsi Cfp al suo posto» ha detto Maurizio Lago della Uil Trasporti.

Molti dipendenti dell'azienda di via Cerodolo sono stati messi in isolamento in attesa dei risultati dei test e anche i loro familiari sono stati sottoposti alle verifiche sanitarie. Non solo: l'area di stoccaggio dove si sono registrati casi positivi è stata già sanificata. Cresce la preoccupazione per il caso Bartolini Roveri, quindi, nel giorno in cui l'Oms avverte che ci sarà una nuova ondata in Europa. La situazione viene monitorata di ora in ora dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e dal Comune.

Sono 28.304 i casi di positività che si sono registrati in Emilia-Romagna e ieri ci sono stati 44 casi in più rispetto al giorno prima. Tra queste ci sono 33 persone asintomatiche. Mercoledì si sono registrati 9 nuovi decessi, tre uomini e sei donne: una era residente in provincia di Parma, un'altra in provincia di Reggio Emilia, 5 in provincia di Bologna, 2 in provincia di Rimini.

Nella regione il numero totale di decessi sono 4.245. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.074 (-15 rispetto a ieri). Le persone in isolamento a casa perché i sintomi sono lievi sono 945, -11 rispetto a due giorni fa, quasi l'88% di quelle malate. Aumenta il trend delle persone guarite (22.985, +50). I pazienti che restano in terapia intensiva sono 12.