BELLUNO - È volato di sotto per decine di metri: l'autista delespressoche oggi, 19 orrobre, è finito fuori strada in via Vittorio Veneto a Belluno, di fronte al centro commerciale Veneggia, non ha avuto scampo.(Venezia), è stato sbalzato fuori dal camion ed èErano le 12.30 circa e da una prima ricostruzione sembra che abbia sterzato per evitare un'auto che avrebbe invaso la corsia procedendocondotta da unComplicate le operazioni di recupero del mezzo, di una ditta di Spilimbergo. Sono ancora in corso, con i vigili del fuoco sul posto. Intervenuti subito dopo lo schianto anche i carabinieri del Radiomobile di Belluno che stanno ricostruendo l'accaduto. In contatto con il magistrato di turno hanno dato il via libera alla rimozione della salma, recuperata e affidata al carro funebre.