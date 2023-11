Concorso straordinario ter scuola per docenti: bando, requisiti, prove, posti disponibili e graduatorie. Tutte le informazioni

Concorso straordiniario ter docenti in arrivo per il settore scuola. È pronto il bando per circa 21mila posti tra comuni e sostegno: le informazioni sulla presentazione della domanda saranno pubblicate sul Portale Unico per il reclutamento con la data di scadenza.

I posti disponibili

I posti sono in totale 20.101 comuni e 9.641 sostegno, di cui:

5.166 secondaria di I grado posti comuni

2.480 secondaria primo grado posti sostegno

12.365 nella secondaria di II grado posti comuni

564 secondaria secondo grado posti sostegno

I requisiti

Ecco i requisiti per i posti comuni secondaria primo e secondo grado (per i quali + sufficiente un requisito)

- laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure

- tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure

- laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

Gli ITP (tabella B del DPR 19/2016) possono accedere con

- laurea di primo livello + abilitazione

- diploma di accesso alla classe di concorso (il requisito sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024).

I posti di sostegno

Per questi i requisiti sono:

- diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto (il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato la domanda di riconoscimento).

Seconda procedura concorsuale

Da bandire forse nel mese di febbraio 2024 circa 11.865 posti comuni stimati della scuola secondaria di primo e secondo grado

I requisiti sono quelli del primo concorso più i laureati che hanno acquisito 30 CFU (corso che dovrebbe concludersi entro il 28 febbraio)

I vincitori privi di abilitazione sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e acquisiranno i crediti mancanti di 30 e 36 CFU/CFA attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale.

Le prove

I concorsi saranno formati da una prova scritta, una orale (con eventuale prova pratica per le classi di concorso che la prevedono) e la valutazione dei titoli.

La prova scritta consisterà in un test a crocette, con domande su ambiti pedagogico, psicopedagogico, metodologico e l’uso didattico delle tecnologie.

Durante la prova orale, i candidati dovranno dimostrare competenze nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità, progettazione didattica e curricolare, e anche la capacità di comunicare in lingua inglese almeno al livello B2. Per superare ciascuna prova è necessario totalizzare almeno 70 punti su 100 disponibili. La valutazione complessiva sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove scritte, orali e dei titoli accademici, scientifici e professionali.