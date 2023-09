Il Casamonica (arrestato per estorsione) che dà lezioni di vita su TikTok: «Non scambiate mai la bontà per scemità»

Lezione di vita di un Casamonica. Il vademecum "fai da te" per vivere al meglio arriva su TikTok. A dispensare consigli di stile e su come comportarsi per non "bruciarsi" quando si è molto giovani, è Diego Casamonica, in arte Marco, 44 anni, un passato caratterizzato da una predilezione per le estorsioni (l’ultima, qualche anno fa, quando venne arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Castel Gandolfo).

Testa rasata ai lati, capelli raccolti in un codino nerissimo, barba lunga da guru, postura da predicatore , il suo celebre saluto di benvenuto, e poi numerosissimi video rivolti a migliaia di followers. Il più celebre: «A volte se va avanti solo col cognome, e se fa troppo spesso. Secondo me è ‘na gran ca**ata, perché se una persona è valida e meritevole, vale la persona, non il cognome». E poi tante altre perle: «Non scambiate mai la bontà per scemità», «non bruciatevi subito, la vita va vissuta giorno per giorno, con gli step giusti», «panza piena non crea digiuno, se potemo da ‘na mano a un amico meritevole, damojela, la vita è ‘na rota», oppure «chi ve lascia nei momenti difficili non se merita de sta co’ voi nei momenti felici».