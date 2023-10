Ditta di demolizioni sbaglia indirizzo e rade al suolo la casa sbagliata, la proprietaria: «Nessun risarcimento»

Un ritorno dalle vacanze difficile come pochi quello vissuto da Susan Hodgson, residente ad Atlanta, negli Stati Uniti. Al suo rientro ha trovato la propria casa completamente rasa al suolo, vittima di un assurdo errore commesso da un'impresa di demolizioni.

A dare l'allarme è stata la vicina di casa di Susan, che ha cercato di fermare le ruspe, ma invano: i dipendenti dell'azienda non hanno voluto saperne di darle ascolto, invitandola a «tacere e farsi gli affari suoi». A quel punto la donna ha avvertito immediatamente la proprietaria di casa telefonicamente, ma ormai era troppo tardi.

Dopo l'allarme della vicina, Susan ha mandato un membro della famiglia a controllare cosa stesse succedendo.

Quando il familiare ha chiesto agli operai di vedere un permesso, il responsabile ha controllato le istruzioni e ha ammesso di trovarsi all'indirizzo sbagliato.

Quando poi Susan Hodgson è arrivata, la sua abitazione era ormai completamente distrutta. Un vero e proprio choc per la donna: «È difficile credere che qualcuno pensi di avere il diritto di venire, abbattere qualcosa e andarsene senza dire nulla», ha dichiarato. Al posto di quella che era una vecchia proprietà di famiglia, ha raccontato Susan in un'intervista all'Associated Press, «Ho trovato solo un mucchio di macerie».

«Sono furiosa - ha proseguito la proprietaria - continuo a svegliarmi pensando: 'È tutto uno scherzo o qualcosa del genere?' Sono semplicemente sotto shock».

