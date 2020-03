Amanti fanno sesso in auto, multati dai carabinieri: «Non riusciamo a vivere senza vederci»

sono giustificati con i militari dell'Arma implorando di non multarli. «Abbiamo una storia da mesi, non riuscivamo a vivere senza vederci, non dateci la multa, per favore», avrebbero detto, scrive L'Arena. Una preghiera che è però rimasta vana.

Ultimo aggiornamento: 28 Marzo, 09:22

«Non riuscivamo più a vivere senza poterci vedere»: con questa giustificazione due amanti, entrambi veronesi 40enni, si sono giustificati con i Carabinieri di San Bonifacio (Verona) implorando di non essere puniti. I militari li hanno invece multati per violazione alle restrizioni legate al, dopo averli scoperti a consumare un rapporto sessuale in auto.I carabinieri, riferisce il quotidiano veronese L'Arena, li hanno scoperti mentre consumavano un rapporto sessuale in auto: quando sono intervenuti, i due erano seminudi e la vettura era parcheggiata in aperta campagna. A quel punto si