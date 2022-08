Alberto Balocco, leader dell'industria dolciaria più famosa d'Italia. Nel 1990 era entrato in azienda insieme alla sorella Alessandra dando il via alla terza generazione della famiglia Balocco. A partire dal 1994, dopo la morte all’età di 91 anni di Francesco Antonio Balocco, fondatore dell’azienda nel 1927, Alberto è diventato sempre più un elemento cardine per la gestione dell'impero familiare. Questo passaggio generazionale ha contribuito a far diventare Balocco uno dei modelli imprenditoriali di maggior successo in Italia, grazie anche ai legami familiari che hanno permesso di rafforzare la crescita dell'azienda.

Alberto Balocco: chi era

Sulla vita privata dell'imprenditore nato a Fossano in provincia di Cuneo non si sa molto. Il re dei dolci era sposato sposato con Susy una donna di origine napoletane, ed era padre di tre figli, Diletta, Matteo e Gabriele. Nel luglio scorso la morte del padre Aldo, presidente onorario dell’omonima azienda dolciaria del Cuneese.

Oltre al lavoro e alla famiglia Balocco coltivava numerose passione: windsurf, sci e barca a vela. I suoi gruppi musicali preferiti erano gli Heart Wind and Fire e i Pet Shop Boys. Ma non disdegnava la musica amata dai figli da Rihanna a Lmfao. Era anche un grande amante della lettura, tra i suoi romanzi preferiti quelli di Frederick Forsyth, Ken Follet e Tom Clancy.

