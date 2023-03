Il granchio (femmina) diventato animale domestico: va a guinzaglio, indossa cappelli e mangia panini al burro d'arachidi

Può un granchio diventare un animale da compagnia in grado di passeggiare, giocare e ricevere coccole dal proprio padrone? A quanto pare sì. Laura Porter, una mamma casalinga del Nebraska, è diventata famosa su Internet grazie al suo granchio Howie: la donna sostiene che l'animale possa sorridere e usare il linguaggio dei segni. «Credo che la gente ami il modo in cui la amo», ha dichiarato all'Omaha World-Herald parlando del suo amico crostaceo.

Tra TikTok e Instagram, Howie ha circa 600.000 follower. I suoi video raggiungono milioni di visualizzazioni. Porter ha dichiarato al giornale che il montaggio dei video di Howie è ormai un lavoro a tempo pieno. Ha raccontato che il primo video realizzato con Howie, che la mostra mentre pulisce il suo guscio dai batteri con uno spazzolino da denti, ha ottenuto sei milioni di visualizzazioni.



La storia di Howie il granchio

L'abile influencer ha fatto indossare una serie di cappelli a Howie nel tentativo di umanizzarlo, dato che molti aracnofobici hanno detto che la creatura marina artigliata assomigliava troppo a un ragno gigante per i loro gusti.

In una sessione di domande e risposte di dicembre con i fan su TikTok, la Porter ha raccontato di aver comprato Howie in un negozio di animali acquatici nel 2016 e che è stata sua figlia a chiamare il crostaceo con il nome del giudice di America's Got Talent Howie Mandel, nonostante l'artigliato Howie sia femmina.





La famiglia ha portato Howie, che fa parte di una specie nota come cardisoma armatum e che si trova tipicamente in natura nell'Africa occidentale, in famiglia dopo la morte del pesce della figlia. La famiglia ha persino comprato a Howie un acquario da 55 galloni in cui vivere.



Le abilità di Howie

Porter ha insegnato a Howie a «dare il cinque», dicendo che il granchio ha iniziato a farlo volontariamente mentre si faceva accarezzare con gli artigli.

Siren, la gatta che vive in casa di Porter, è nemica del granchio. Porter ha persino dichiarato al World-Herald che uno dei passatempi preferiti del granchio è pizzicare il gatto.

La Porter ha anche detto che gli spuntini preferiti del suo amato animale sono i panini al burro di arachidi e il formaggio e che nutre Howie con cibi ricchi di calorie in modo che possa raggiungere la «massima salute».Quando un fan ha chiesto quali sono i cibi che Howie non può mangiare, la Porter ha risposto: «Evito il cioccolato, i noccioli della frutta, i cibi acidi, i peperoni piccanti e le cipolle». Nell'intervista al World-Herald, la Porter ha aggiunto che a Howie piace anche il polpettone.

Ha poi aggiunto che «il mondo è impazzito» quando ha iniziato a mettere Howie in una palla per criceti e a lasciarlo rotolare per casa.

«Ho perso il conto delle volte in cui ha fatto la muta. Howie ha raggiunto le dimensioni massime della specie per il suo sesso», ha detto Porter ai follower di Howie a dicembre. La muta è il processo con cui i granchi si liberano del guscio e iniziano a crescerne un altro. Howie muta due volte l'anno. I granchi come Howie sono soggetti alla putrefazione del guscio e la maggior parte di essi non vive più di cinque anni in cattività .Possono morire a causa della muta. La muta è un processo molto, molto delicato in cui ricrescono le mandibole, l'intestino e il rivestimento dello stomaco, e se non si separa correttamente dalla muta, muore. «L'ultima muta è stata un successo e sono molto felice», ha aggiunto Porter. Anche se Porter ha scherzato sul fatto che «poco prima della muta diventa molto irritabile».

Porter ha raccontato al World-Herald di aver insegnato a Howie a battere la bocca quando ha fame, che stanno lavorando su un linguaggio dei segni e che il granchio «tollera» i cappelli che sono attaccati al suo guscio con del nastro medico.



Yesss howie the crab molted🥹🥹🥹🤠🦀 pic.twitter.com/Xy2WNLJbMp — kadie (@itsmekadie) December 11, 2022

La donna ha detto che quando Howie ha paura corre dalla sua proprietaria e che le piace la TV: «Posso prenderla in braccio e coccolarla. Posso metterla sulla mia testa. Non si fida di nessun altro... Sto solo facendo il meglio per lei per renderla il più felice e sana possibile, è la cosa giusta da fare», ha aggiunto Porter.