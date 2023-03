Frequenta il mercato settimanale e aiuta i bambini ad attraversare la strada: ecco Kir il cane adottato dai cittadini

Frequenta il mercato settimanale, presiede le celebrazioni in chiesa e aiuta i bimbi ad attraversare la strada nei pressi della scuola. Sembrerebbe la descrizione di un arzillo nonnetto in pensione e invece si tratta di Kir, il cane nero di grossa taglia adottato dai cittadini di Torre Santa Susanna che ha conquistato il cuore di quasi tutti i torresi.

Chi è Kir

Vive in città da tempo, nessuno sa da dove sia arrivato o se sia stato mai di proprietà di qualcuno ma ha saputo farsi volere talmente tanto bene che il suo istinto di libertà e di socialità, il suo temperamento mie e le continue avventure di cui è protagonista ogni giorno hanno preso il sopravvento sulle regole del randagismo per cui il cagnone ha continuato a vivere libero tra la gente della comunità che lo ha accolto. Si indispone solo alla vista di persone di colore e nessuno sa dare una spiegazione del suo continuo abbaiare e inveire contro questi.



Abbaia insistentemente anche contro le vetture in transito in prossimità degli edifici scolastici e soprattutto se ci sono scolari che devono attraversare la strada. Lo fa con tale insistenza posizionandosi al centro della carreggiata che le auto sono costrette a fermarsi e i giovanissimi attraversano in sicurezza la strada. Per i bambini ha un debole e loro per lui. A scuola entra con nonchalance e i collaboratori fanno fatica ad allontanarlo.

Molto spesso accompagna gruppi di ragazzini fino a casa per chi rientra a piedi per poi tornare nei pressi della macelleria dove trascorre gran parte della giornata fino a sera, certo che qualcosa gli sarà regalata, per poi spostarsi a sera nei pressi di una pizzeria. La notte la trascorre in una cuccia che è stata allestita da una ragazza nei pressi della sua abitazione ma la mattina dopo si sveglia di buonora per ripercorrere le tappe della sua giornata tipo.

Il giovedì fa tappa al mercato settimanale

Il diversivo è il giovedì, giorno del mercato settimanale dove Kir è tra i primi clienti ad arrivare ma per rubare. I commercianti che lo vedono arrivare preparano ad ostacolare il suo istinto cleptomane ma qualcosa riesce a sottrarre dalle bancarelle, preferibilmente calzature. Anche i riti funebri fanno parte del suo programma quotidiano e quando c’è un corteo lo segue fino in chiesa per poi posizionarsi al cospetto del feretro per tutta la durata del rito. È così ben integrato nel tessuto sociale cittadino che non vederlo diventa allarmante per tutti. Delle sue “bravate” sono piene le cronache locali, inclusa quella volta che rubò un mazzo di fiori ad un fioraio e scappò via con i fiori ben stretti tra i denti.

L’ultimo racconto delle sue gesta è di qualche giorno fa quando aveva strappato un cartellone ad un bimbo che lo portava a scuola come compito. Quando lo ha saputo la maestra, anziché arrabbiarsi è scoppiata in una risata e ha raccontato sui social quanto accaduto, manifestando l’amore per questa creatura che sembra voglia vivere come gli umani che insegue. Storie di animali che dimostrano di avere un’intelligenza ed una sensibilità spesso superiore a quella dell’uomo, nonostante questo non sempre ricambi. Come la storia raccontata in questi giorni accaduta a San Pietro Vernotico dove un cane era stato sottratto alla famiglia adottiva quando aveva cinque anni per essere ritrovato sette anni dopo. Il ricongiungimento è stato un’emozione fortissima per tutti proprio perché l’animale ha dimostrato di non aver dimenticato gli umani che lo avevano adottato quando aveva solo venti giorni di vita.

