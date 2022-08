Una forte tromba d'aria si è abbatuta nel pomeriggio, poco prima delle 16, a Torre Sant'Andrea, Roca, Torre dell'Orso e San Foca, tutte marine di Melendugno. Grande paura tra bagnanti e residenti, anche per via di un albero che è stato sradicato dala forza del vento ed è caduto sulle auto in sosta.

Il video è di Filippo Montinari