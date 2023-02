Il Nardò ci crede. Ragno: "Abbiamo 10 gare per vincere il girone" Video

E' sempre la Cavese a comandare il girone H di serie D dopo il 24° turno di campionato. I metelliani guidano la classifica con 47 punti, passano in vantaggio a Fasano poi Corvino li raggiunge e il match termina 1-1. Secondo posto per il Nardò, 46 punti, che batte il Gladiator 1-0 e pensa sempre in grande. Nel videoservizio che segue, a cura di Liberato Casole, il gol vittoria del Nardò (immagini di Antonio Romanello, foto Piero Cardone) e le dichiarazioni del mister granata Nicola Ragno, dirette, che non celano propositi ambiziosi di un ritorno tra i professionisti. Nel servizio anche una battuta sul match di mister Franco Leo, storico capitano del Nardò degli anni '80. Barletta 45 (2-0 al Gravina), Brindisi 43 (1-0 alla Nocerina), Casarano 42 (1-0 in casa dell'Afragolese) e Altamura 39 (più staccata dopo la sconfitta interna col Martina per 2-1), hanno tutte uguali chance di contendere alla Cavese, che è sempre stata in testa al campionato, il salto in serie C.