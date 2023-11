Brindisi-Virtus Bologna 83-75. Le parole di Marino, Sakota e Banchi.

Prima vittoria in campionato per la Happy Casa Brindisi che sconfigge per 83-75 la Virtus Segafredo Bologna al PalaPentassuglia. Queste le parole di coach Dragan Sakota a fine partita: “Congratulazioni alla squadra e ai tifosi presenti, oggi si è creata una bella atmosfera ed energia dagli spalti al campo. Abbiamo avuto una settimana di tempo per prepararci, i venti assist di squadra sono il risultato di quanto preparato con i ragazzi per una migliore selezione di tiro. E’ solo una partita vinta ma ne avevamo tanto bisogno, siamo consapevoli che ci attende un lungo cammino davanti a noi, ogni partita sarà una finale”.