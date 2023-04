Al Galatina la Coppa Puglia

Stadio "Specchia" gremito e grande festa per il Galatina di mister Angelo De Benedictis che alza al cielo la Coppa Puglia, trofeo riservato alle squadre di Prima e Seconda categoria. I biancostellati hanno avuto la meglio sul volitivo Canusium, compagine di Canosa, per 5-1, grazie anche alla tripletta di Natale De Benedictis, fratello del tecnico Angelo, in passato entrambi protagonisti con le maglie di diverse realtà pugliesi, tra cui Copertino e Nardò. Il risultato, maturato nella partita di ritorno giocata in Salento, fa il paio con quello dell'andata, 3-1 sempre per il club biancostellato. Per Galatina città, con un passato anche nel calcio professionistico di C2, una bella soddisfazione che può segnare l'inizio di un ciclo.