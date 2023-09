Maltempo a Lecce, grandine e alberi caduti

Grandine, alberi caduti, strade improvvisamente allagate e auto distrutte. E la Maglie - Lecce interrotta per un grosso albero che ha invaso la carreggiata. Una forte perturbazione si è abbattuta in queste ultime ore su Lecce e nel circondario: in zona Leuca e Castromediano le problematiche più serie. Domani alcune scuole resteranno chiuse