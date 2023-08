Fitto: «Io candidato alle Europee? Non è fra i prossimi impegni».

Rassicurazioni, responsabilità e prudenza. Il lessico è sempre quello, e stavolta ha pure una sfumatura personale: «Un “uccellino” parla di me candidato alle Europee? Sarebbe meglio se l'uccellino girasse in altra direzione, è una campagna elettorale faticosissima che ho fatto diverse volte. Non è tra le cose che immagino per i prossimi mesi, me la risparmierei. Non mi risulta una mia candidatura». Raffaele Fittopalleggia sulla difensiva, insomma. C'è tempo per valutare, ed eventualmente per confrontarsi con Giorgia Meloni. Ospite della kermesse “La Piazza”, organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, il ministro cassaforte del governo, titolare di Pnrr, Affari europei e Coesione territoriale, dribbla le polemiche e tuttavia risponde nel merito ad Antonio Decaro.