Fitto al convegno Links: «Pnrr, la messa a terra del Piano è la fase più complessa»

«Il giugno del 2026 è un termine che va tenuto nella giusta considerazione. E la seconda considerazione da tenere conto è il mutato scenario in cui ci siamo trovati visto che il Pnrr è stato varato prima dell’invasione dell’Ucraina. È facile immaginare un piano ma più difficile metterlo a terra. Stiamo lavorando costruttivamente. Oggi pomeriggio avremo una riunione molto importante della Cabina di regia con tutti i ministri e i soggetti che partecipano. Il governo sta facendo un lavoro serio, responsabile. Abbiamo avviato a definitiva soluzione come è noto la questione della terza rata, abbiamo presentato la proposta di rimodulazione. Sono state approvate le modifiche della quarta rata. Mi sembra si sia avviato un lavoro di messa in sicurezza del Piano e di adeguamento agli scenari che abbiamo di fronte». Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto durante il convegno promosso da Links Management and Technology "Transizione digitale in Italia. Tutelare e valorizzare la filiera" in corso a Lecce.