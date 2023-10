Drones Beyond a Bari: la presentazione

Drones Beyond, la manifestazione a Bari. Bari diventa quindi la capitale dei droni con Drones beyond 2023: due giorni dedicati alle tecnologie aerospaziali, in particolare quelle relative ai droni. La Fiera del Levante ospita Drones beyond 2023, due giorni (oggi e domani) dedicati al confronto sui sistemi aerei senza pilota e alle dimostrazioni, live e registrate, con l'utilizzo di droni per il controllo del territorio e per il monitoraggio ambientale. Saranno inoltre presentate dimostrazioni registrate di sperimentazioni in corso nel porto di Taranto per le attività di manutenzione di grandi infrastrutture con l'impiego di droni in grado di trasportare carichi fino a cento chili di peso.