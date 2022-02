Operazione "Levante": oltre 4 milioni nascosti nei muri delle abitazioni. Il "tesoro" illegale scoperto dalla Dia

Oltre 4 milioni di euro, in contanti e avvolti in mazzette nel cellophane, nascosti nei muri delle abitazioni di Bari e dintorni. Ben occultati nelle intercapedini delle abitazioni in complessi immobiliari lontani dagli occhi indiscreti.

Per la precisione 4,4 milioni: una quantità che non si era mai vista, quella descritta dalla Finanza nella nota relativa al blitz di questa mattina. E, addirittura, in un'abitazione del quartiere Santo Spirito del capoluogo barese oltre 3,2 milioni in un colpo solo. Il più tradizionale dei nascondigli che, però, non è bastato a farla franca. Gli uomini della Dia, dopo lunghe indagini, ci sono arrivati e, armati di piccone, hanno cominciato a romperlo quel muro: un'azione di alcuni secondi prima che, dall'intercapedine, cominciassero a spuntare, anche in questo caso ben raccolti nel cellophane, centinaia di banconote, secondo l'accusa, provento di illegalità.

Riciclaggio, frodi fiscali, droga: 59 arresti e 18 milioni sequestrati. Coinvolti tre avvocati, un commercialista e un colonnello della finanza. Tutti i nomi