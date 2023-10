Open to Meraviglia: c'è una città pugliese nello spot

Open to Meraviglia, lo spot del Ministero del Turismo per promuovere le bellezze italiane include anche la Puglia. Nel video di circa tre minuti rilasciato dal Mit è presente una panoramica di Ostuni, in provincia di Brindisi. Per il resto diversi scorci di Roma, e ancora Portofino, Siracusa e una serie di località turistiche italiane in voga.

Lo spot, con la discussa "Venere" (si sono sprecate le polemiche sull'utilità della campagna e soprattutto sui costi), mostra le bellezze italiane. E la Puglia non poteva mancare.