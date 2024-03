Luca Gotti ha già le idee chiare: «Lecce è una cornice positiva: abbiamo dieci partite da sfruttare»

Luca Gotti, classe 1967, della provincia di Rovigo, è il successore di Roberto D'Aversa sulla panchina del Lecce. Il tecnico è stato presentato in conferenza stampa dal direttore Corvino e dal ds Trinchera questa mattina, allo stadio Via del Mare, dopo aver sottoscritto il contratto che lo lega alla società giallorossa. Un accordo di massima tra le parti era stato già raggiunto subito dopo l'allontanamento di Roberto D'Aversa in seguito ai fatto col Verona, l'ufficialità di Gotti è arrivata ieri dopo che l'ex allenatore di Udinese e Spezia si è liberato dal club ligure. Quindi l'arrivo in città per incontrare i dirigenti giallorossi. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024, con rinnovo in caso di raggiungimento della salvezza. Formeranno lo staff tecnico a disposizione di mister Gotti l’allenatore in seconda Dan Vesterby Thomassen il collaboratore tecnico Stefano Daniel, il preparatore atletico Salvatore Sciuto, il match analyst Simone Greco, il preparatore atletico e recupero infortunati Giovanni De Luca ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli. In mattinata ha già conosciuto i nuovi giocatori, ha diretto infatti il primo allenamento ad Acaya, poi la conferenza stampa.