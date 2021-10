Lecce, mamma e figlia sul monopattino per andare a scuola: ignorato l'allarme sicurezza

Non sono serviti gli appelli della Municipale e di Aci, con la raccomandazione a rispettare le norme di sicurezza per l'uso dei monopattini. Non è servita nemmeno la sequela di incidenti che hanno coinvolto giovani e giovanissimi - una 13enne è ancora in coma - a bordo di questi mezzi elettrici che hanno invaso le strade delle città pugliesi, Lecce compresa. Le immagini che ci invia un lettore sono eloquenti: un genitore sul monopattino, una bambina senza casco sul retro - è vietato salire sul mezzo in due, ma ancora peggio farlo senza protezioni individuali - e, a rimorchio, lo zaino della scuola. In corsa, sulle corsie preferenziali riservate ai bus. E' accaduto ieri nel capoluogo del Salento.

