Lecce-Empoli, i duelli: Bistrovic contro l'ex Henderson

Lecce-Empoli vale tantissimo per i giallorossi. Nella settimana dell'arrivo di Umtiti e del ritrovato entusiasmo in città, Baroni cerca i primi punti di questo campionato, dopo due sconfitte arrivate seppur con due gare giocate tutto sommato bene. Lecce-Empoli si giocherà a tutto campo e i duelli sono tantissimi: dall'ex Henderson, oggi in Toscana, che avrà il compito di tenere Bistrovic, a Gabriel Strefezza, che si troverà di fronte Fabiano Parisi. Il brasiliano cerca il primo gol in questo campionato, dopo aver gonfiato la rete in Coppa Italia contro il Cittadella.

(Video di Matteo Bottazzo)