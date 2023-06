Le voci dei cittadini sulla pedonalizzazione di via XXV Luglio

Muoversi dentro Lecce e trovare tra cittadini e turisti qualcuno sfavorevole all'ampliamento dell'area pedonale di via XXV Luglio è quasi impossibile: tutti a favore di un progetto che cambierà il volto del centro del capoluogo barocco, come quando alla fine dello scorso millennio venne chiusa al traffico piazza Sant'Oronzo, che da grande rotatoria è diventata in pochissimo tempo il centro turistico della città.

«Si tratta di un provvedimento tardivo, che arriva con lustri di ritardo racconta Ferdinando Paliaga, residente del centro storico - non posso che augurami che i lavori partano nel più breve tempo possibile, se ne parla da troppo, ma finalmente sembra essere arrivato il momento». Anche i turisti plaudono a questo progetto che in altre città ha rappresentato una vera e propria fortuna: «Vengo da Perugia, sono a Lecce da qualche giorno e quella strada mi sembra proprio fuori da ogni contesto sottolinea Stefano Giorgetti -. Nella nostra città, da quando è stato inibito il traffico nel centro storico, i turisti si sono letteralmente moltiplicati e anche le attività commerciali di conseguenza. Credo che sia un bene per tutti, anche per noi a cui piace tornare qui tra queste mura barocche con una certa frequenza».

Servizio e riprese a cura di Matteo Bottazzo