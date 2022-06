Fiamme in tre stanze della casa: paura nella notte per una famiglia, fatta evacuare dai vigili del fuoco. Poco prima delle 2 della notte una squadra dei Vigili del Fuoco di Tricase, insieme ad un supporto con autobotte inviato dalla centrale operativa 115 dal distaccamento di Gallipoli, è intervenuto in via Cesare Battisti nel comune di Presicce-Acquarica per un incendio abitazione.

Indagini in corso: pare che l'incendio potrebbe essere stato appiccato dai ladri.