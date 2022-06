Brindisi-Corfù, in alto le vele: si parte. Start alle 11

La sfida delle 81 barche è pronta ad iniziare: domani (12 giugno), infatti, è prevista la partenza della Brindisi – Corfù, per la trentaseiesima edizione di una delle più importanti regate d’altura del Mediterraneo. Tutto sembra portare, infatti, allo start della manifestazione sportiva dalla diga di Punta Riso previsto alle 11, con le tradizionali partenze a pochi minuti di distanza l’una dall’altra (a seconda delle imbarcazioni): non si potrà, causa di forza maggiore legate al meteo, seguire tutto da vicino, perché il forte vento andrebbe a provocare delle onde tali da non consentire la presenza di persona.

Forte vento che ha anche costretto a cambiare il percorso programmato originariamente, con la puntata verso nord e l’inversione di marcia poco prima di entrare nelle acque dell’area marina protetta di Torre Guaceto: si torna, perciò, al percorso di sempre sulle 108 miglia nautiche che portano dritte alla boa di Kassiopi, tradizionale sede d’arrivo dell’isola greca. La partenza sarà preceduta dal briefing con i regatanti, che si terrà alle 8.45, per illustrare le ultime novità.



Già questa sera, comunque, gli organizzatori hanno rassicurato sul regolare svolgimento della regata, durante la cerimonia di saluto agli equipaggi che si è tenuta ai piedi della scalinata Virgilio. Nel corso dell’evento, oltre alla premiazione dei vincitori della regata “Bocche di Puglia” (manifestazione sportiva che si è tenuta alla fine di maggio), i rappresentanti delle istituzioni si sono rivolti ai vari rappresentanti delle barche che solcheranno l’Adriatico, dal sindaco Riccardo Rossi al consigliere regionale Maurizio Bruno, la console greca Antonella Mastropaolo ma anche la comandante in seconda della Capitaneria di Porto Stefania Milione e Francesco Mastro in rappresentanza di Autorità portuale e Puglia Promozione. Tratto comune ai diversi interventi, la sottolineatura di come il porto di Brindisi ed in particolare il lungomare, con la presenza delle decine di barche a vela, restituisca un panorama a suo modo unico.