Brindisi, arriva il nuovo prefetto. Obiettivi: contrasto del crimine, sicurezza e lotta alla mafia

«La delicata congiuntura storica in cui viviamo ci impone una profonda riflessione sulle sfide che ci attendono e, di conseguenza, sulle priorità da realizzare». Il nuovo prefetto di Brindisi Michela Savina La Iacona si è presentata questa mattina - 9 gennaio - alla città.

«Nell’assumere le funzioni di Prefetto di Brindisi desidero rivolgere un cordiale indirizzo di saluto alla Comunità, alle Rappresentanze parlamentari e agli Amministratori locali, alle Autorità civili, militari e religiose, alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura. Un particolare saluto anche alle Organizzazioni sindacali, alle Associazioni di volontariato, ai Rappresentanti della scuola, della sanità e agli Organi di informazione» ha detto il prefetto prima di sottolineare alcuni aspetti che riguarderanno il lavoro dei prossimi mesi.

«La mia missione - ha aggiunto il prefetto - sarà esclusivamente quella di lavorare, senza risparmio alcuno di energie, per il perseguimento della legalità e della coesione sociale. La delicata congiuntura storica in cui viviamo ci impone una profonda riflessione sulle sfide che ci attendono e, di conseguenza, sulle priorità da realizzare. In questo contesto, il mio impegno sarà rivolto anzitutto al contrasto del crimine - ha sottolineato -, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e ad una mirata azione di prevenzione per salvaguardare l’economia legale da ogni odioso tentativo di infiltrazione da parte delle organizzazioni malavitose». Per questa ragione ritiene la collaborazione con gli enti del territorio rappresenti la base per un lavoro sinergico.

«Responsabilità ed etica professionale sono i valori in cui credo fermamente, quali indispensabili vettori per contribuire a tenere alta l’immagine avanzata dello Stato e difendere con forza i principi che hanno ispirato la nostra Costituzione».