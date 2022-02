I metalmeccanici in piazza contro i licenziamenti: «Servono risposte immediate»

In piazza dopo i primi licenziamenti: i sindacati chiedono l’apertura di un “tavolo di crisi” con Prefettura e Ministero per rilanciare il comparto metalmeccanico. Si è tenuta la manifestazione pubblica questo pomeriggio a Brindisi per protestare contro la crisi dei metalmeccanici. Niente corteo, per via delle misure anti-Covid. Le organizzazioni sindacali, solidali con i lavoratori licenziati nelle ultime settimane, chiedono che il problema sia portato sui tavoli istituzionali.