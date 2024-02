Avetrana, Michele Misseri per ora non torna a casa

Michele Misseri, lo "zio" di Avetrana, ha lasciato il carcere di Lecce questa mattina alle 7.15. Era in auto e non si è fermato per rilasciare dichiarazioni.

«Mi sentivo più libero dentro, fuori mi sento invece incarcerato», ha detto invece all'avvocato. Lo riferisce lo stesso legale all'Ansa. Misseri «fisicamente sta bene - spiega Latanza - è molto provato a livello psicologico. Per il resto dovrà riprendere una vita tra virgolette normale, adesso. Mi ha palesato la volontà per un pò di giorni di non parlare con nessuno». «Dopo uscito dal carcere - aggiunge - l'ho lasciato con una persona che lui conosce e non so dove sia andato». «Oggi - precisa il legale - non sta andando ad Avetrana», nella sua abitazione in via Deledda dove Sarah fu uccisa. «Sicuramente oggi non andrà - conclude - e forse neanche domani».