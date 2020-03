“Caro nonno ti scrivo", a Parabita i bimbi tengono compagnia agli anziani del centro Madonna della Coltura

Caro nonno ti scrivo, così mi distraggo un po’…”, per dirla - quasi - alla Lucio Dalla. Un pezzo celebre della musica italiana che oggi diventa anche il nome di un’iniziativa di solidarietà sociale promossa dal Centro di Solidarietà “Madonna della Coltura Onlus” di Parabita per allietare gli anziani ospiti della struttura. L’appello è rivolto a tutti i cittadini ma soprattutto ai bambini del paese: a tutti si chiede di scrivere un pensiero da leggere ai nonni, un disegno, un lavoretto, una poesia che i responsabili possano leggere agli anziani in questi giorni , per farli sentire meno soli e animare le loro giornate, soprattutto ora che sono privi della presenza fisica dei loro familiari e dei volontari. Per aderire, basta mettersi in contatto anche via Facebook con la struttura parabitana e postare la propria dedica ai nonnini. © RIPRODUZIONE RISERVATA