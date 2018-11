Tim: credito azzerato a sorpresa. Per alcuni un negativo di migliaia di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche in Puglia e nel salento clienti sul piede di guerra per il disservizio Tim che da questa mattina ha riservato a numerosi clienti ricaricabili una pessima sorpresa. Nelle ultime ore infatti, molti di loro si sono ritrovati con un credito negativo di svariate di decine di euro. In particolare i clienti coinvolti segnalano che, pur avendo attiva un’offerta tariffaria, si sono visti improvvisamente addebitare un costo esagerato.C’è anche chi segnala un addebito di circa -17.984 euro. Il Servizio Clienti 119 ha spiegato che il problema è noto e la problematica è stata risolta. Sono in corso delle verifiche necessarie per procedere al rimborso. Intanto i clienti coinvolti non possono effettuare traffico in uscita con credito negativo.TIM nella sua pagina ufficiale Facebook ha risposto così: “Ciao, ti confermiamo che la problematica è stata risolta, sono in atto le opportune verifiche per predisporre il rimborso Buona giornata da TIM!“. A causa del disservizio nazionale sono aumentate anche le attese per chiamare il servizio clienti al numero 119 o al numero 800119119 se si contatta da una linea non Tim. Si attende la risoluzione celere di questo disservizio e il rimborso integrale del credito residuo scomparso.Non è la prima volta che succede un disservizio simile, era già capitato a fine Ottobre 2016. In quel caso, Tim si era scusata con una breve nota ufficiale: “Tim desidera scusarsi per il disagio e informa che ha già provveduto a riaccreditare ai clienti coinvolti l’importo erroneamente addebitato a causa di un temporaneo disallineamento dei sistemi commerciali. L’azienda ha già opportunamente informato con un messaggio SMS i clienti per confermare il rimborso effettuato".Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.