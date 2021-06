Al Bano: «Sono antico per scelta. Mai diventerò schiavo di un cellulare»

Zero: questo il mio livello di intimità con la tecnologia. Ma per scelta, sia chiaro: intendo infatti rimanere fedele ai simboli tecnologici del mio secolo. Questo perché trovo alquanto complicato averci a che fare con quelli di oggi, e non ho nessuna intenzione di spendere un briciolo del mio tempo per imparare a maneggiarli. Anche perché, grazie a Dio, ho figli straordinariamente abili in questo, che provvedono alle mie necessità senza la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati