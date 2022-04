Aspi, partono 24 assunzioni per i talenti formati alla Smart Infrastructures Academy

Il piano di trasformazione di Aspi ruota intorno a innovazione e sostenibilità, ma per metterlo in pratica l’azienda ha bisogno di risorse Stem: laureati in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Il nuovo piano di assunzioni di Autostrade per l’Italia prevede 2.900 nuovi ingressi da qui al 2024, tra ingegneri, tecnici e ricercatori. Un’impresa non semplice da portare a termine. In Italia, infatti, secondo un’indagine di Deloitte, circa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati