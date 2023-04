Zes Ionica, via all'istanza per produrre pannelli fotovoltaici a Taranto

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio ha emesso l'avviso pubblico relativo alla proposta progettuale avanzata da UnaItalia Solar Batterie srl per avviare, previo utilizzo dei benefici concessi dalla legislazione vigente per le Zone economiche speciali (Zes), un insediamento per la produzione industriale di Pannelli fotovoltaici ed integrazione di sistemi di accumulo energetico Es ed Inverter su unità territoriali che si trovano all'interno delle aree demaniali marittime di competenza dell'Authority e ricomprese nel perimetro della Zes Ionica, nonché della Zona franca doganale del porto di Taranto.

Il progetto

In particolare, il progetto potrebbe essere realizzato negli spazi disponibili dove in passato è stata ospitata la caserma «G. Barletta» della Guardia di Finanza di Taranto, e che attualmente sono in stato di disuso. Per la realizzazione dell'insediamento produttivo occorrerà la variazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale esistenti. Si tratta di una nuova istanza Zes per l'investimento nel porto di Taranto dopo quelle presentate da Cantieri di Puglia per la costruzione e il refitting di yacht medio grandi, Termocentro per la logistica di prodotti per la realizzazione di acquedotti e Gracocem per lo stoccaggio e la movimentazione di cemento Portland.