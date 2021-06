Rifiuti ingombranti abbandonati per strada, una app per contrastare il fenomeno

Il contrasto all'abbandono di ingombranti passa anche dall'introduzione di nuovi strumenti tecnologici a disposizione dei cittadini. Con l’applicazione per smartphone e tablet Riciclario, che Kyma Ambiente e Comune di Taranto avevano lanciato nei mesi scorsi per aiutare gli utenti a districarsi correttamente con il servizio di raccolta differenziata quartiere per quartiere, sono disponibili adesso due nuove funzioni, tra le altre già in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati