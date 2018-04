Stipendio variabile, parti distanti. Oggi si tratta ancora al Mise

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Vedute diverse e ancora distanti sulla contrattazione di secondo livello con l’auspicio di trovare un punto comune nel nuovo incontro su Ilva che si terrà oggi alle ore 9.30 al ministero dello Sviluppo economico.Una riunione fiume di circa 8 ore, tra ristrette sindacali e plenaria, ieri per la trattativa vincolante tra Fiom, Fim, Uilm, Usb e Ugl e Am InvestCo. A mediare, come sempre, la viceministro Teresa Bellanova. È ancora presto per parlare di numeri di esuberi o piano industriale e ambientale. Al momento, la trattativa verte sui nodi legati alla parte economica del contratto di assunzione, struttura salariale e secondo livello aziendale. La proposta di ArcelorMittal, a capo della cordata che si è aggiudicata la gara per rilevare gli asset di Ilva, rispetto al secondo livello prevede la rimodulazione della contrattazione aziendale e del Pdr (Premio di risultato) inserendo nuovi indici di parametrizzazione.Si tratta di argomenti molto tecnici e un esempio concreto può aiutare a comprendere la diatriba tra sindacati e azienda. Fino a ora, il Pdr è stato legato alle aree dello stabilimento. La multinazionale vorrebbe modificare innanzitutto questa impostazione collegando il conseguimento del Pdr a tutto il gruppo. Inserendo - e qui c’è lo scontro ulteriore con i sindacati - anche alcune percentuali per il raggiungimento dello stesso. Nello specifico, le cinque voci per il raggiungimento del premio di risultato sarebbero così modulate: sicurezza “indici di frequenza” 30%, spedizioni 25%, produttività 25%, qualità 10% e servizi al cliente 10%. Ma il premio sarebbe riconosciuto solo all’ottenimento di alcuni risultati combinati: cioè se si raggiungesse il 90% di quei parametri, verrebbe riconosciuto il 50% del Pdr. Solo il raggiungimento del 100% di quei parametri, infine, garantirebbe il pagamento per intero del Pdr.