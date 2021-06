Teatro a Taranto, due rassegne e grandi show: arrivano Brachetti, Brilli, Barra e tanti altri

Due stagioni teatrali, dieci spettacoli. Teatro per ragazzi e prosa per i più grandi. Nancy Brilli con “Dove osano le fate” (29 luglio), Peppe Barra e Lamberto Lambertini con “Non c’è niente da ridere” (4 agosto), Arturo Brachetti con “Pierino, il lupo e l’altro” (18 agosto), Lucrezia Lante Della Rovere con “L’uomo dal fiore in bocca” (25 agosto), la Rimbamband con “Il meglio di …” (1° settembre), Chiara Francini con “L’amore segreto di Ofelia” (10 settembre) saranno i protagonisti sul palco della Villa Peripato, nell’ambito della stagione estiva del Teatro Fusco a Taranto.

Sono stati presentati i due calendari delle stagioni del Comune di Taranto: la prosa del Teatro comunale Fusco e “In cortile: il teatro ragazzi” il progetto firmato dal Crest e che vede il patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese e del Comune di Taranto. Ognuno di questi artisti porterà la sua cifra inconfondibile sul palco, con spettacoli che variano dalla commedia al metateatro, passando per i classici dell’opera musicale.

«Tornare a sedersi in platea, respirare di nuovo la magia del sipario – il commento del sindaco Rinaldo Melucci –, sono segnali di ripartenza che aspettavamo da mesi. Oggi non presentiamo solo una stagione teatrale, infatti, ma ripartiamo grazie a quella buona economia che inciderà sulla diversificazione produttiva della nostra città. Taranto è già grazie a un lavoro durissimo una città di sport, di festival, di cultura, come ci hanno chiesto i cittadini nelle occasioni di partecipazione di “Ecosistema Taranto. Siamo tra i primi a ripartire, con un’ottima organizzazione e in tutta sicurezza. Il Teatro Comunale Fusco torna, quindi, con una stagione en plein air, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni anti-contagio, che dovremo ancora rispettare se vogliamo che tutto torni alla normalità. Alla prosa più tradizionale affianchiamo anche un’offerta per spettatori in erba, perché il teatro è soprattutto didattica della cultura. Il teatro è anche vita, per questo oggi è un giorno di rinascita che ci trova entusiasti».

Info biglietti per la stagione estiva del Teatro Fusco

L’apertura del botteghino per la sottoscrizione degli abbinamenti alla stagione estiva del Teatro Fusco partirà dal 25 giugno al 2 luglio. I biglietti, invece, potranno essere acquistati dal 6 luglio secondo le seguenti modalità. Biglietti e abbonamenti saranno in vendita al botteghino del Teatro Fusco dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Il prezzo dei biglietti del Settore A è di 30 euro interi e 25 per i ridotti, mentre per il Settore B si passa dai 25 euro degli interi ai 20 dei ridotti. Gli abbonamenti a sei spettacoli seguiranno la stessa politica, con il prezzo intero di 132 euro per il settore A, ridotto 120 euro, per il settore B i prezzi dell’abbonamento saranno di 120 e 114 euro. Ad avere diritto a tali riduzioni di prezzo saranno i giovani fino a 30 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai dipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e delle Capitanerie di Porto – Puglia, Aeronautica/Marina Militare.