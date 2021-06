La Puglia protagonista musicale degli Europei. Da ieri infatti il nuovo singolo di Alessandra Amoroso nella versione scritta in esclusiva per Sky Sport- accompagna gli Europei di Sky. Sorriso Grande è un brano solare, aperto, carico di una ritrovata energia che rappresenta la rinascita, la riscoperta di sé sotto una nuova luce. In questa versione richiama anche la voglia di tornare a vivere insieme, di superare la paura e la fatica, attraverso lo sport, il calcio, per un grande spettacolo ricco di gioia, che da ieri è tornato ad avere la presenza del pubblico negli stadi (anche a Roma) per il ritorno degli Azzurri in campo in una grande manifestazione internazionale dopo cinque anni di attesa. “Non voglio altro che un sorriso grande - recita il brano -, anche se sbaglierai, tu sai che dopo la notte c'è un sorriso grande. Vada come vada fuori c'è il sole. Oggi no, non c'è finale migliore”.

APPROFONDIMENTI VIDEO Alessandra Amoroso, il mio sorriso grande agli Europei - VIDEO

Insieme a Negramaro, Diodato ed Ermal Meta: la Puglia sarà protagonista anche nei live di Radio Italia, media partner ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio e di Casa Azzurri. Dopo l'apertura di mercoledì 9 giugno con i Negramaro che hanno inaugurato casa azzurri in una serata riservata agli addetti ai lavori, a dare il via ai live con il pubblico è stata ieri proprio Alessandra proprio il giorno della prima partita della Nazionale (in onda su Radio Italia Tv oggi alle 21). Sempre oggi, ma alle 15, invece ci sarà Diodato, in diretta con Mauro Marino e Manola Moslehi mentre sabato il 19 Giugno toccherà (sempre alle 15) a Ermal Meta, che alle 20 canterà anche in live per il pubblico di casa azzurri e in onda lunedì 21 Giugno alle 21. Tutti i live saranno trasmessi su Radio Italia e in streaming su radioitalia.it.