Rubano pacchetti di caramelle dagli scaffali dell'ipermercato: arrestate

Prima hanno tentato di rubare dei pacchetti di caramelle dagli scaffali di un ipermercato di Taranto. E una volta scoperte hanno prima aggredito i vigilanti e poi gli agenti della Polizia piombati sul posto. Così sono riuscite a farsi arrestare con le contestazioni di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Cosa è successo

Protagoniste in negativo due giovanissime tarantine di 22 e 19 anni. I poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti nel centro commerciale dove le due ragazze erano state bloccate dagli addetti alla vigilanza che le avevano sorprese a rubare tra gli scaffali.

Le giovani avrebbero insultato e cercato di aggredire il personale di sicurezza.

Comportamento che non hanno cambiato nemmeno alla vista dei poliziotti.

Le due ragazze avrebbero rifiutando di fornire le proprie generalità, chiedendo insistentemente di essere lasciate libere per la portata furto. Vani sono stati i tentativi dei poliziotti di riportare alla calma le due donne che per tutta risposta li hanno spintonati provando anche ad aggredirli.

Bloccate e portate in questura



Dopo alcuni concitati momenti, le giovani, nonostante le loro resistenze, sono state bloccate e condotte in questura. Dopo gli accertamenti di rito sono state identificate e, su disposizione del pm di turno Antonio Natale, sono state collocate agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicate per direttissima.

