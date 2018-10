Taranto, Gugliotti il nuovo presidente della Provincia. Smacco per Melucci: in minoranza nel suo Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvo sorprese dell'ultimissimo secondo, è Giovanni Gugliotti, primo cittadino di Castellaneta e candidato del Patto dei sindaci, il nuovo presidente della Provincia di Taranto. Lo spoglio, ormai alle ultime battute, lo dà nettamente in vantaggio sullo sfidante, il sindaco del capoluogo Rinaldo Melucci, espressione del centrosinistra. Per il quale la sconfitta ha anche il sapore della beffa: dei 32 consiglieri comunali di Taranto chiamati al voto, 17 - vale a dire la maggioranza - hanno votato per Gugliotti. Un dato politico che apre nuovi scenari nell'assetto politico-amministrativo tarantino.