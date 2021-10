Taranto, colpo alla rete delle spaccio di droga: blitz all'alba

Sedici arresti e una raffica di perquisizioni. Ha preso il via alle prime ore di questa mattina l'operazione con la quale è stata colpita una rete di spaccio di droga nel versante occidentale della provincia di Taranto. Il blitz denominato "The transporter" è stato messo a segno dai carabinieri del comando provinciale di Taranto e della compagnia di Massafra. I militari hanno eseguito i provvedimenti restrittivi spiccati dal gip su richiesta della Procura. Sedici gli arresti eseguiti in diversi comuni di quella zona della provincia.

Gli arresti

Tredici degli indagati per i quali è stata emessa la misura cautelare sono stati trasferiti nel carcere di Taranto. Per altri tre, invece, sono stati adottati gli arresti domiciliari. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite nei comuni di Massafra, Statte e Palagiano oltre che a Taranto.

Il blitz

In azione questa mattina un piccolo esercito di quasi cento carabinieri del comando provinciale di Taranto e delle unità antidroga del nucleo Cinofili di Modugno, in provincia di Bari. Le fasi dell'operazione sono state dirette e sorvegliate dall'alto da un elicottero del sesto elinucleo di Bari Palese.